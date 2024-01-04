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Ветрено и холодно. Какая погода будет в Алтайском крае 4 января

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В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в регионе и в Барнауле 4 января.

Ветрено и холодно. Какая погода будет в Алтайском крае 4 января

Рассвет в Барнауле.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура -17…-22 градусов, местами по северу -25…-30 гр., по югу -11…-16 градусов.

В большинстве районов небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер западный 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы до 14 м/с.

Днем — от -11 до -16 градусов, по северу местами -17…-22, по югу -4…-9 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Ветрено и холодно. Какая погода будет в Алтайском крае 4 января

Зима, мороз. Изморозь.

Погода в Барнауле

Температура ночью от -25 до -27 градусов. Небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем температура -17…-19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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Взято отсюда
04.01.2024

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