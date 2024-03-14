Власти Бийска прокомментировали случай нападения бродячих собак на ребенка

Мэрия Бийска связалась с женщиной, чья дочь пострадала от нападения собак, сообщает «Бийский рабочий».

Собака. Бродячая собака.

На странице мэрии Бийска горожанка пожаловалась на бродячих собак. Она рассказала, что от псов пострадала ее несовершеннолетняя дочь.

“По поручению мэра с женщиной по телефону связался Александр Заровняев, замглавы по ЖКХ. Бийчанка от какой-либо помощи отказалась”, — отметили в администрации.

Подрядчик отметил, что в городе продолжают рейды по отлову бездомных собак в районе нападения на девочку. Городские власти рекомендовали хозяев не пускать животных на самовыгул.

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Взято отсюда

14.03.2024