Во время движения грузового состава обрушилась часть железнодорожного моста в Казахстане

Часть железнодорожного моста В Казахстане обрушилась во время движения по нему грузового состава, сообщает «Отырар».

Флаг Казахстана.

Часть моста обрушилась на автотрассу. Предварительно, никто не пострадал. Власти пока не комментируют произошедшее.

Сооружение находится на границе Шымкента и Туркестанской области республики, указывает Газета.Ru.

Между тем в Алма-Ате произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2. В городе сработала система оповещения. Люди выбегали на улицы.

Ранее в районе подмосковной деревни рухнул мост. Вместе с конструкцией в воду попал и автомобиль. Сооружение собирались отремонтировать еще с конца 2022-го года.

В момент падения на мосту находилась машина, жизни пострадавшей, которая находилась за рулем, ничего не угрожает, ее увезли в больницу.

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Взято отсюда

04.03.2024