Водитель иномарки сбил ребенка на улице Кутузова в Барнауле

По утверждению очевидцев, после случившегося автомобилист “откупился” от ребенка коробкой конфет

Наезд на пешехода в Барнауле / Кадр: “Инцидент Барнаул”

В Барнауле водитель кроссовера сбил ребенка на улице Кутузова, сообщает телеграм-канал “Инцидент Барнаул”.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, ДТП случилось 6 марта в 14:55. Несовершеннолетний хотел перейти дорогу, но почти сразу же попал под автомобиль.

По утверждению очевидца, после случившегося водитель вышел из машины, “сунул ребенку коробку конфет и уехал”. Этот момент также попал на камеру, но что именно дал автомобилист пострадавшему, на записи не видно.

Сотрудники Госавтоинспекции уже установили личность водителя и теперь выясняют все обстоятельства ДТП.

Взято отсюда