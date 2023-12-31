Водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на трассе в Алтайском крае

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия

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Смертельная авария произошла на алтайской трассе 31 декабря. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Около семи утра 55-летний водитель Toyota Town Ace Noah в районе села Шахи сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

В ГИБДД пешеходам и водителям напомнили о том, что в период непогоды на дороге нужно быть особенно внимательными. Автовладельцам посоветовали отказаться от поездок без острой необходимости.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Взято отсюда