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Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

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Ребенок получил травмы различной степени тяжести

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

Фото: amic.ru

Утром 5 января в Бийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадала 10-летняя девочка. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

Авария случилась в 11:17 возле дома по улице Красноармейской, 85.

По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса маршрута Бийск – Барнаул при движении от улицы Казанцевых в направлении переулка Училищного наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила с мамой дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Ребенок получила травмы различной степени тяжести. Госпитализирована в ЦРБ Бийска.

Мать девочки, водитель автобуса и находившиеся в салоне 43 пассажира не пострадали.

Проводится проверка по факту ДТП.

Взято отсюда

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