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Водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей в бане

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В Карелии задержали водителя школьного автобуса, 67-летнего мужчину обвиняют в насилии над детьми.

Водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей в бане

Следственный комитет.

Обвиняемый под предлогом посмотреть фильмы приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет, где угощал спиртными напитками.

После мужчина пользовался состоянием детей и насиловал их, снимая это на видеокамеру, указывает Газета.Ru.

Следствием найдено более 30 видеофайлов. Мужчину поместили под стражу, экспертиза не выявила у него психических заболеваний.

Директору школы, начальнику территориального отдела полиции были внесены представления. Шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении водителя возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Также руководителя детского парламента заподозрили в педофилии. Полиция Иркутской области задержала педагога, руководителя детского городского парламента по подозрению в педофилии.

Ранее в Госдуме предложили кастрировать педофилов. Такой вопрос уже поднимали, однако он не решился.

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Взято отсюда
20.03.2024

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