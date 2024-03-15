Военкор Коц: полевой командир-ичкериец заявил об атаке на российскую границу

По мнению журналиста, это отличная “мина” для украинских властей

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), воевавший на стороне боевиков Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация) против федеральных сил в Чечне, заявил об участии его террористов в атаке на приграничные регионы России в составе украинских диверсионных групп. Как сообщает “Лента.ру”, об этом рассказал военкор Александр Коц.

“Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми, – герой. Кавказ хотят освобождать”, – написал Коц.Он также обратился к российским военным из Чечни. “Ахмат, ваш выход!” – написал военкор.

Коц приложил кадры, на которых запечатлены вооруженные люди. Один из них – сам полевой командир боевиков. Где сделаны снимки – неизвестно.

Взято отсюда