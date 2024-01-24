Волк растерзал женщину, попытавшуюся спасти собаку

Дикого зверя убили
Серый волк крадется / Фото: unsplash.com
В Курганской области скончалась жительница поселка Курорт “Озеро Медвежье” после нападения волка. Ее доставили в районную больницу вечером 22 января с многочисленными ранами головы и конечностей, но спасти не смогли.
Как сообщили в региональном Следкоме, тем вечером на территорию населенного пункта зашел волк и напал на собаку. Женщина бросилась защищать животное, но дикий зверь перекинулся на нее и нанес сельчанке тяжелые увечья.
“Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина”, – рассказали в СК.
Следователи проводят проверку. Процессуальное решение возбудят по ее результатам.
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