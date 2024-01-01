Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Вопреки опасениям волны страшного цунами, надвигающегося из Японии, оказались для некоторых российских городов неопасны. Об этом сообщает ТАСС.

Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

Море. Волна.

В Приморье ожидали столкнуться с волнами высотой до 1,2 м после серии землетрясений в Японии. Но вопреки опасениям, в городе Находка в Приморском крае они оказались не опасны.

Угроза миновала и Владивосток. Опасных волн не зарегистрировали в городе, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

UPD: угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, что на западе Японии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4. Толчки с разницей в несколько минут ощутили в Осаке, Киото и Токио.

В стране объявлена угроза цунами, ожидаются волны высотой до 5 м. Метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. В Японии уже готовятся к последствиям катаклизма, для их ликвидации задействованы силы самообороны.

Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения во время череды землетрясений, сообщили в энергокомпании.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
01.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix