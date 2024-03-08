Волонтер из Алтайского края погиб при доставке гуманитарного груза на СВО

Машина, в которой ехал мужчина, попала в ДТП

Сергей Лунев / Фото: “Инцидент Барнаул”

Волонтер из Алтайского края Сергей Лунев погиб во время доставки гуманитарного груза в зону СВО. Об этом сообщает администрация Волчихинского района.

По данным ГИБДД, Лунев скончался в результате массовой аварии на трассе. В автомобиль, на котором двигался Сергей, ударилась “Лада”, после чего машину волонтера отбросило в КамАЗ. Активист не доехал 100 километров до зоны СВО.

Сергей Лунев основал движение “Возрождению – Быть! Алтайский край”.

“Сергея Владимировича запомним как выдающегося лидера, который внес огромный вклад в наше общество”, – отметили в администрации района.

Взято отсюда