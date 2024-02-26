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Вор-рецидивист сбежал от правоохранителей через окно служебной машины

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В Сургуте ночью ранее судимый мужчина вновь попался на преступлении.

Вор-рецидивист сбежал от правоохранителей через окно служебной машины

Наручники. Преступник

На этот раз вора задержали по подозрению в употреблении наркотиков, сообщает SHOT.

Ранее он был судим за грабеж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества. В ходе задержания на него оставили два административных дела: за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования.

В суд обвиняемого повезли на служебной машине в сопровождении двух конвоиров.

Когда они прибыли на место, преступник заметил, что окно автомобиля открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время его ищут.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина.

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Взято отсюда
26.02.2024

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