Восьмиклассники выпили водку перед уроком и потеряли сознание

В Балашихе восьмиклассники выпили по три рюмки водки и потеряли сознание на входе в школу, их экстренно госпитализировали, сообщает Shot.
Водка.
Накануне утром до класса не дошли два 14-летних мальчика, потеряв сознание на входе в школу.
Школьников госпитализировали и диагностировали сильное отравление алкоголем.
Позже выяснилось, что друзья выпили перед уроками по три рюмки водки.
Семьи школьников проверяют полицейские.
Ранее молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника.
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Взято отсюда
20.03.2024