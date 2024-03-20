Восьмиклассники выпили водку перед уроком и потеряли сознание

В Балашихе восьмиклассники выпили по три рюмки водки и потеряли сознание на входе в школу, их экстренно госпитализировали, сообщает Shot.

Водка.

Накануне утром до класса не дошли два 14-летних мальчика, потеряв сознание на входе в школу.

Школьников госпитализировали и диагностировали сильное отравление алкоголем.

Позже выяснилось, что друзья выпили перед уроками по три рюмки водки.

Семьи школьников проверяют полицейские.

Ранее молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника.

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Взято отсюда

20.03.2024