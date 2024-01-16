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Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

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Журналисты Baza утверждают, что подозреваемый “политеховский маньяк”, сознался еще в одном убийстве.

Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

Уголовное дело.

Отмечается, что Baza провели собственное расследование.

Оказалось, что жертва — девушка по фамилии Филипченко. При этом неизвестно, удалось ли найти останки погибшей.

По данным источников издания, Виталий Манишин уже сознался в преступлении.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности о деле “политеховского” маньяка, который убивал абитуриенток в Барнауле.

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Взято отсюда
17.01.2024

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