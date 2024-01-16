Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

Журналисты Baza утверждают, что подозреваемый “политеховский маньяк”, сознался еще в одном убийстве.
Уголовное дело.
Отмечается, что Baza провели собственное расследование.
Оказалось, что жертва — девушка по фамилии Филипченко. При этом неизвестно, удалось ли найти останки погибшей.
По данным источников издания, Виталий Манишин уже сознался в преступлении.
Ранее сообщалось, что появились новые подробности о деле “политеховского” маньяка, который убивал абитуриенток в Барнауле.
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Взято отсюда
17.01.2024