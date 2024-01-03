ВС РФ уничтожили любимую швейную фабрику Зеленского

Фабрика занималась производством тактического снаряжения, одежды и обуви

2 января в результате ракетных ударов ВС РФ по объектам промышленности в Киеве были уничтожены и повреждены производственные мощности и складские помещения компании М-Тас, сообщает Telegram-канал “Правдивости”.

Об этом в соцсетях рассказало руководство украинской компании, которая занимается производством тактического снаряжения, одежды и обуви.

“Ударили ракеты Х101”, – отметили в компании.

Уточняется, что продукция М-Тас популярна у руководства Украины. В частности, ее носят президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие.

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