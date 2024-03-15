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ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области

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В Брилевке есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области

Фото : Избирательная комиссия Херсонской области

Украинские войска обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилевке Херсонской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в региональном избиркоме.

“В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов избирателей эвакуировали из зданий”, – заявили там.Также в Скадовске возле избирательного участка заложили взрывное устройство – самодельная бомба лежала в мусорной урне. Никто не пострадал.

Взято отсюда

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