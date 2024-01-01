Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. Есть погибшие

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, пострадали 13 граждан. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. Есть погибшие

Обстрел Донецка

По данным ТАСС, под огонь попала пятизвездочная гостиница “Донбасс палас”. РИА Новости сообщают, что, по информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.

Также под обстрел из реактивных систем залпового огня попали Калининский и Буденновский районы, добавляет глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, погибли четыре человека, 13 граждан пострадали. Среди погибших есть журналист, еще один ранен.

Ранее с вечера 29 по 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород. Погибло более 21 человека, больше сотни пострадали.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
01.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

ВСУ в новогоднюю ночь подвергли Донецк ракетному обстрелу, есть раненые

01.01.2024

 Новости

В РФ завершился прием документов от желающих стать кандидатом в президенты

01.01.2024

 Гороскоп

Шаг за шагом. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 декабря

01.01.2024

 Происшествия

Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненые

01.01.2024

 Происшествия

Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

01.01.2024

 Происшествия

Фильтруй загар. Как выбрать солнцезащитный крем

01.01.2024

 Происшествия

Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

01.01.2024

 Происшествия

Алтайские медики приняли роды у женщины прямо по дороге в больницу

01.01.2024

 Происшествия

Еще не построенную, но уже очень дорогую “четырешку” продают в Барнауле за 30 млн рублей

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix