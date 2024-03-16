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Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 марта.

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

Главное за день в Алтайском крае.

  • Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 15 марта. Явка избирателей Алтайского края на выборах Президента Российской Федерации составила 20,27% (без учета дистанционного электронного голосования).

  • Накануне в России завершился первый день выборов. Явка по всей стране составила 35,4%, сообщает ЦИК.

  • Стало известно, что Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в онлайн-режиме.

  • Второй день выборов прошел в Алтайском крае. Люди шли голосовать семьями и коллективами.

  • Самый большой в мире самовар и блинчики. Как прошел фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае смотрите тут.

  • А тут можно посмотреть фото и видео с официального открытия «Сибирской Масленицы — 2024».
  • В Барнауле произошло серьезное ДТП: водитель снес столб.
  • Зебра Зузу из барнаульского зоопарка мило поцеловала камеру.
  • В барнауле заметили загадочного мужчину в шляпе на черном коне.

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Взято отсюда
16.03.2024

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