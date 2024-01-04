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Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

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Сотрудникам полиции удалось выяснить, что случилось с пропавшим Антоном Петуховым, который ушел из дома в ночь на 31 декабря.

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба "Барнаул"

Антон Петухов.

По записям с видеокамер правоохранители установили, что 20-летний баскетболист упал в реку Енисей с Октябрьского моста в Красноярске.

Перед этим стало известно, что Антон ушел на остров Татышев со стороны левого берега. Однако обратно он не вернулся, как и не вышел со стороны правого берега.

Волонтеры и спецслужбы продолжат поиск. Планируется исследовать дно и поверхность Енисея и проток.

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Взято отсюда
04.01.2024

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