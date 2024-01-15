Вулканическая лава добралась до жилых домов и стала их сжигать. Видео

Лава от вулкана Фаградальсфьядль недалеко от города Гриндавик (Исландия) достигла домов.
Магма. Вулкан
Сгорели несколько домов. Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитные барьеры. Энергоинфраструктура повреждена как из-за землетрясений, так и из-за потоков лавы. В огненную ловушку попали овцы. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
Жителей успели эвакуировать, указывает “Фонтанка”.
Извержение — сильнейшее за последние годы. Вулкан “оживился” после мощного землетрясения в регионе.Геофизики не исключают, что лава может уничтожить город Гриндавик. В зоне неутешительных прогнозов находятся оборонительные сооружения.
Между тем после подводного извержения вулкана стал расти новый остров у японского побережья. Спутники зафиксировали рост острова. А его вулканическая активность продолжается.
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Взято отсюда
15.01.2024