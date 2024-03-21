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У жителя Новоалтайска нашли крупную партию марихуаны

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Полицейские изъяли у жителя Новоалтайска крупную партию марихуаны. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

У жителя Новоалтайска нашли крупную партию марихуаны

Наручники. Преступник

Полицейские нашли около 700 гр марихуаны в доме у 53-летнего мужчины, который живет с мамой.

Отмечается, что запасы хранились в разных местах, в том числе под матрасом. Также оперативники нашли различные приспособления для употребления наркотиков.

Установлено, что осенью прошлого года мужчина собрал растения, высушил и заготовил на зиму. С его слов, марихуана заготовлена для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение, переработка наркотических средств, а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

Житель Новоалтайска может лишиться свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики.

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Взято отсюда
21.03.2024

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