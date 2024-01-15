У здания суда нашли застреленного в голову судебного пристава

Российского судебного пристава нашли 15 января с огнестрельным ранением в голову во дворе райсуда в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Оружие, пистолет.

Что произошло — неизвестно. Но стало известно, что пристав находился в том месте, которое не фиксируют камеры видеонаблюдения.

На месте работают экстренные службы.

Ранее киллер в маске застрелил у “Магнита” судебного пристава.

ЧП случилось около 19:00 местного времени у магазина “Магнит в Рязани. Косметик”. Убит выстрелами в голову из автомата Калашникова.

В мужчину попали две пули — одна в лоб, другая в грудь. Стрелявший был в маске.

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Взято отсюда

15.01.2024