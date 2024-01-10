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Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде

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Людей успели спасти

Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде

Фото: Baza

Яхта с шестью российскими туристами и тремя жителями Таиланда затонула неподалеку от Пхукета 9 января, пишет Baza.

Утром группа туристов из России отправилась на морскую прогулку в сторону острова Ко-Хе, а около 15:00 яхта во время швартования в бухте Нам Бо пошла ко дну.

На помощь к людям прибыло судно Panwa Princess. Все были спасены и доставлены в ближайший отель, пострадавших нет.

Со слов капитана яхты, причиной произошедшего стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

Взято отсюда

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