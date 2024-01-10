Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде

Людей успели спасти
Фото: Baza
Яхта с шестью российскими туристами и тремя жителями Таиланда затонула неподалеку от Пхукета 9 января, пишет Baza.
Утром группа туристов из России отправилась на морскую прогулку в сторону острова Ко-Хе, а около 15:00 яхта во время швартования в бухте Нам Бо пошла ко дну.
На помощь к людям прибыло судно Panwa Princess. Все были спасены и доставлены в ближайший отель, пострадавших нет.
Со слов капитана яхты, причиной произошедшего стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.
Взято отсюда