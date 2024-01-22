Утром — похороны, вечером – пожар. Как жительница Барнаула потеряла все и нашла себя в творчестве

«Мамочка, не плачь, – обнимая, тихо говорит Аленка и вытирает ладошкой маме глаза. Затем смотрит на меня и подходит, чтобы тоже обнять. – Вы тоже не плачьте». В один день моя собеседница Ольга Полуэктова похоронила мужа и осталась без дома из-за пожара. В пандемию потеряла мать и двух младших братьев. В 2020 году врачи диагностировали у нее онкологию. Но в ее картинах нет ни намека на пережитые несчастья. В них только светлая надежда на то, что жизнь когда-нибудь наладится.

Спичка. Огонь.

Жизнь — не трамвайные пути

– На Парфенова остановите, пожалуйста.

На этой остановке выхожу только я, а остальные пассажиры 205-ой маршрутки отправляются дальше. Дом Ольги Полуэктовой находится вдали от центра города, на ВРЗ. Добраться до него не сложно, когда тебе чуть за 20 и у тебя полно сил. У Ольги же инвалидность и вторая стадия рака груди — ей путь до города дается намного тяжелее.

Наша героиня живет здесь вынужденно, ведь собственный дом сгорел в пожаре. Раньше здесь жила ее мама. Ее забрал коронавирус.

У калитки меня встречает сын Ольги Егор и помогает пройти мимо большой собаки. Она появилась здесь тоже после переезда, чтобы охранять детей от посторонних, пока Ольга еще могла ходить на работу.

Ольга Полуэктова

Мы заходим в небольшой дом с покосившейся крышей. «У нас здесь компактно», – скромно улыбается женщина. Ольга с младшей дочерью Аленкой спят в основной комнате. Егору же удалось сделать хоть и маленький, но свой уголок в утепленных сенях.

Здесь все, как в песне: «маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка». Есть и две кошки-мурлыки, которые тут же начинают крутиться у ног и выспрашивать что-нибудь вкусненькое. А на стенах: картины, картины, картины. Осенние виды, цветочные натюрморты и солнечные пейзажи — и все наполнены светом. Они появились в жизни нашей героини, когда ей самой казалось, что светлого ничего не осталось.

Профессионально писать картины Ольга никогда не училась, да и тогда думалось, что это ни к чему. Она была водителем трамвая и ежедневно развозила сонных барнаульцев на работу с 1996-го по 2010 год. В это же время она вместе с мужем воспитывала двух сыновей. А после на свет появился третий ребенок — и наконец-то девочка. Улыбчивая Аленка, что не может ни минуты усидеть на месте. Жизнь шла спокойно и ровно, как и положено хорошему трамваю.

Дочь Аленка

Сын Егор

«Осталось только пепелище»

Но в 2017 году транспорт жизни сбился с намеченного пути. В этом году скончался отец Ольги. Не успела женщина отойти от горя, как мужу поставили страшный диагноз — рак легких в последней стадии. «Мы не успели с лечением», – с болью говорит она.

Онкология вспыхнула неожиданно, как пожар, и сожгла мужчину всего за полгода. «4 мая он попал в больницу (краевой онкологический центр — прим. Ред.), а 29 августа его уже не стало», – Ольга перечисляет события быстро, словно боясь застрять в воспоминаниях слишком надолго.

«Курил до последнего, несмотря на диагноз. У него и свое место было: кресло на летней веранде. Там он и сидел вечерами», – вспоминает собеседница.

Через два дня были похороны. Утром семья вернулась с кладбища. А вечером в доме вспыхнула крыша.

Ольга Полуэктова с дочерью

Ольга считает, что пожар начался из-за короткого замыкания: «Тем летом рядом с антенной в крышу ударила молния. Тогда была очень сильная гроза. Вылетели лампочки, погорели пакетники — видимо, тогда и закоротило».

Из того дня Ольга помнит только то, как сын вбежал в дом и крикнул: «Бери Аленку, мы горим!» Босиком, в чем были, они выбежали на улицу. Огонь бушевал, от родных стен осталось только пепелище. Так не стало и собственного дома.

«Хорошо, что пожар произошел хотя бы после смерти мужа. А то как бы я его вытащила на улицу? Он хоть и весил тогда уже 30 кг, но куда бы я его поволокла», – рассказывает Ольга. Здесь женщина не выдерживает, и слезы начинают катиться по щекам.

«Мамочка, не плачь, – обнимая, тихо говорит Аленка и вытирает ладошкой глаза. Затем смотрит на меня и подходит, чтобы тоже обнять. – Вы тоже не плачьте».

Дочь Аленка

Беспощадная эпидемия

Восстановиться после пожара семье Ольги помогал весь город. «От дома у нас остались только документы», – вспоминает она. С ними женщина ходила писать заявление об оказании социальной помощи. Семье выделили всего 8 тыс. рублей, поскольку дом был не застрахован. На несколько лет пристанищем стали съемные квартиры.

«Когда я уволилась (с Горэлектротранса — прим. Ред.), то трудилась везде: то на стройке, то полы мыла в колледже, сын помогал. Последний раз мыла посуду в гриль-баре, – вспоминает собеседница – Я же ведь водителем всю жизнь была, другой профессии не знала. Но и безработной сидеть не могла – не такой я человек. Голова шальная, покоя не дает». И впервые за разговор Ольга улыбается.

Между тем жизненный трамвай и не думал сходить с черных рельс. В 2020 году мир захлестнула эпидемия коронавируса, под ударную волну которой попали и близкие женщины. Ольга снова начинает дрожащим голосом быстро перечислять. В январе пандемия забрала маму. В апреле не стало младшего брата – он умер в Пасху, в 9 утра, эти цифры надолго отпечатались у Ольги в памяти. А через четыре месяца женщина хоронила второго младшего брата – менингит. Глаза не просыхали от слез.

Ольга с младшими братьями

«Мне нельзя, у меня дети!»

В конце концов, здоровье Ольги не выдержало: «Чувствую, болит. Сильно болит в правой стороне груди. Домой пришла — вызвали скорую».

Начались долгие походы по больницам: анализы, УЗИ, маммологи, хирурги. Женщине поставили диагноз – фиброзно-кистозная мастопатия (доброкачественное заболевание молочной железы — прим. Ред.), пришлось удалять половину груди. Пока женщина ходила на перевязки, ковид добрался и до нее, сильно подкосив и без того плохое здоровье.

«Домой пришла после больницы, а через два часа — обратно на скорой. Я была уверена — умираю. Руки были безжизненными – белые, как у покойника. Через силу спросила у врача: «Скажите, я умираю, да? Мне ведь нельзя, у меня дети!»» – и вдруг собеседница начинает смеяться.

Несколько дней Ольга находилась под капельницами в больнице. После ее отправили в онкологический центр, где врачи поставили вторую стадию рака груди. Оперировали женщину прямо в ее день рождения. «Лежу, хохочу, спрашиваю у анестезиолога, как поздравлять меня будем? А он улыбается, говорит: «Вам налить?»».

Картины Ольги Полуэктовой

Вечная борьба

С тех пор Ольга продолжает бороться с онкологией. Позади восемь курсов химиотерапии, 12 удаленных лимфоузлов и потеря одной груди полностью. Но поддаваться опухоли женщина себе запретила.

Работать Ольга уже не может: ей тяжело ходить после облучения, сильно болит спина и внутренние органы, постоянная слабость. Ей оформили инвалидность. «Лежу — хорошо, сижу — хорошо. Думаю, сейчас встану и все переделаю по дому. А встаю, и начинает голова кружиться», – объясняет она.

Но и лежать просто на диване нашей героине скучно. Сначала Ольга начала вязать: пушистые шали, цветные тапочки, теплые носки. А потом взяла краски детей, попробовала изобразить сцену, которую увидела по телевизору, — и получилось. Простые, на картонках, изображения сменяли друг друга, становясь все сложнее и ярче. Так в доме появилась небольшая галерея.

«Когда я пишу картину, то прямо растворяюсь в творчестве. Словно задуманное уже на холсте, а мне лишь остается обвести красками», – воодушевленно рассказывает женщина.

Ольга смеется: у нее в семье все творческие. Средний сын Егор учится в краевом колледже культуры. «Он с детства у меня рисует. Но столько его работ сгорело тогда в пожаре… А сейчас вот новых сколько нарисовал», – рассказывает женщина. Творит и Аленка. Все то время, что мы разговариваем с ее мамой, она старательно выводит линии карандашом в тетради, а затем протягивает готовый рисунок мне: «Смотрите, это вы».

Не писать в стол

Картины заметила волонтер благотворительного сообщества «Творим добро вместе», которая передавала семье продуктовую помощь. Добровольцы помогают Ольге регулярно, в прошлом году установили пластиковое окно в дом.

«Познакомились мы с Ольгой через общих знакомых, – рассказывает руководитель сообщества Александра Якубовская. – Мы приехали к ним в канун Рождества, и меня очень впечатлила эта семья. Это замечательные люди. Несмотря на те скромные условия, в которых они жили, они не отчаивались».

Творчество Ольги очень понравилось волонтеру, и она предложила не писать картины в стол, а начать их продавать. Сообщество купило художнице краски, холст, кисти. И объявило благотворительную лотерею, в которой можно было поучаствовать за символическую сумму (100 рублей) и выиграть одну из работ Ольги. Все вырученные средства шли в поддержку нашей героини. Такие лотереи сообщество проводит регулярно. Также некоторые подписчики делают художнице личные заказы.

Волонтеры вместе с Ольгой Полуэктовой

Одна из подписчиц решила помочь Ольге реализовать картины с помощью своей знакомой – владелицы арт-студии. За несколько дней им удалось продать все готовые работы женщины. Но сейчас сотрудничество прекратилось.

«Мы восхищаемся теми людьми, которые сами пытаются выбраться из ситуации. Ведь у каждого из нас есть какой-то талант, который можно обернуть себе на пользу. И вдохновившись примером Ольги, мы планируем помогать подопечным семьям, чтобы они сами искали финансовые выходы из положения», – делится Александра.

Сегодня сообщество «Творим добро вместе» ищет в свою команду людей, которые помогут развить страницы товаров в онлайн-магазинах на Ozon, «Авито» и других сервисах для продажи изделий подопечных сообщества, в том числе картин нашей героини. «Наша команда еще небольшая, но мы надеемся, что в будущем к нам присоединится больше людей, чтобы помогать ближним», – добавляет собеседница.

Сама Ольга мечтает о том, чтобы начать снова зарабатывать самой:

«Сейчас как будто не своей жизнью живу. Раньше я знала, что все зависит от меня: я сама заработаю, сама решу все проблемы и добьюсь целей. А сейчас уже ни в чем не уверена. Но просить ни у кого не хочется. Не такой я человек. Лучше самой, буду писать картины и вязать вещи. Я еще могу заниматься этим, пока силы позволяют».

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Взято отсюда

22.01.2024