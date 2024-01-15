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За что арестовали главу барнаульского Горэлектротранса

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Директор муниципального предприятия “Горэлектротранс” Николай Петряшин находится под домашним арестом, сообщает “Толк”.

За что арестовали главу барнаульского Горэлектротранса

Николай Петряшин.

Стало известно, что на главу предприятия могли завести уголовное дело за превышение должностных полномочий.

30 ноября на имущество Петряшина наложили арест, а также продлили его домашний арест.

Однако в Горэлектротрансе заявили, что ведомство “не располагает такой информацией”. Между тем руководитель предприятия давно не появлялся на рабочем месте. Временно выполняет его обязанности главный инженер Александр Возный.

Ранее мы писали, что произошло с новыми трамваями в Барнауле и когда они выйдут на линию.

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Взято отсюда
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