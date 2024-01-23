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За сбыт государственных наград задержали барнаульца

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В начале 2023 года барнаулец приобрел у незнакомца 40 государственных наград СССР, а после этого пытался их продать. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

За сбыт государственных наград задержали барнаульца

Полиция ночью. ДТП.

Отмечается, что среди медалей были: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и много других.

На барнаульском автовокзале он пытался продать медали, однако его успели задержать.

Возбужденно уголовное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение и сбыт государственных наград).

Ранее сообщалось, что алтайскому врачу вручили престижную премию.

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Взято отсюда
23.01.2024

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