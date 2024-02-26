Задержали миллиардера из списка Forbes, бывшего владельца уральского завода

Силовики задержали экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова, сообщили источники 74.ru и ТАСС. Baza пишет, что предпринимателя увезли на допрос.
Наручники. Деньги. Арест.
Forbes в 2021 году оценивал состояние Антипова в 700 млн долларов.
ТАСС пишет, что миллиардер задержан по делу о мошенничестве.
Также 26 февраля акции трех крупных предприятий Антипова — ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов — передали в собственность государства. Такое решение по иску Генпрокуратуры принял Арбитражный суд Свердловской области.
Ранее в Алтайском крае задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.
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Взято отсюда
26.02.2024