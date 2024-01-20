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Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

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Убеждали в проведении ремонта пластиковых окон, в случае отказа угрожали составлением административного материала

Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские Алтайского края задержали трех мошенников, занимавшихся обманом пожилых людей, сообщает региональное МВД.

32-летнего четырежды судимого организатора группы и его 41-летнего подельника задержали в арендованной квартире в Новосибирске. Еще одного 31-летнего уроженца Новоалтайска – в Барнауле.

“Выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, руководитель совместно с подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон”, – рассказали в ведомстве.

После этого второй подельник приезжал к пенсионерам и после “осмотра” заявлял о необходимости замены выключателей и розеток или убеждал в проведении ремонта пластиковых окон. Все работы проводились по завышенным ценам.

“В случае отказа угрожал пенсионерам составлением административного материала”, – отметили в МВД.

По предварительным данным, жертвами аферистов стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, а общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Задержанных отправили под стражу. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе на территории других регионов.

Взято отсюда

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