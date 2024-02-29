реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Заместитель Генпрокурора РФ провел личный прием граждан в Новоалтайске

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В рамках рабочей поездки в Алтайский край заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске.

Заместитель Генпрокурора РФ провел личный прием граждан в Новоалтайске

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин проводит встречу с жителями Алтайского края.

На прием пришли жители Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов, указывает пресс-центр правительства Алтайского края.

Людей интересовали вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Также сибиряки поговорили о проблемах, которые их волнуют — о ненадлежащем уличном освещении, о защите жилищных прав детей-сирот и участников долевого строительства.

Поднимался вопрос об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов. Не забыли и о транспортном обслуживании населения.

Дмитрий Демешин разъяснял для граждан действующее законодательство страны.

А по некоторым вопросам он дал поручение прокурору Алтайского края Антону Герману организовать соответствующие проверочные мероприятия. И дать правовую оценку действиям и решениям органов власти и местного самоуправления.

А при выявлении нарушений закона — принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан и привлечение к ответственности виновных лиц.

Помимо заместителя Генпрокурора РФ и прокурора региона, на встрече присутствовали представители городских и районных надзорных ведомств, представители органов власти и местного самоуправления.

В феврале прошлого года Дмитрий Демешин уже приезжал в Алтайский край. Тогда он поручил разобраться в задержке строительства социальных объектов.

Он отметил, что расстроен отставанием строительства нескольких объектов здравоохранения и образования.

Строительство должно было завершиться в предыдущий период. С этим Демешин обратился к прокурору края Антону Герману.

Также замгенпрокурора не обрадовался митингам из-за роста тарифов ЖКХ на Алтае.

А перед этим Демешин на личном приеме встретился с жителями края.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
29.02.2024

горняк22 телеграм
В работе смартфонов Xiaomi возник сбой

В работе смартфонов Xiaomi возник сбой

Пользователям рекомендуют отключить автоматическое обновление Смартфоны / Фото: unsplash.com Пользователи…

Узнать больше
Уроженец Алтайского края стал участником “Новой фабрики звезд” на ТНТ

Уроженец Алтайского края стал участником “Новой фабрики звезд” на ТНТ

Никита Уфимцев родился во Волчихе. Он сам учился петь и…

Узнать больше
Такой день. Лицензии для пансионатов и наказание за оскорбления учителей на Алтае

Такой день. Лицензии для пансионатов и наказание за оскорбления учителей на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 29 февраля Лунная ночь…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp