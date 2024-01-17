Заморозило и перекосило. Барнаульский врач рассказала, чем опасны «застуженные» нервы

Поражения черепных нервов – такой диагноз довольно часто ставят врачи зимой. «Застудить» нервы можно, долго гуляя на морозе или перенеся респираторное заболевание. Чем это опасно и как лечат напасть, рассказала в журнале «Мы и здоровье» заведующая неврологическим отделением барнаульской поликлиники № 14 Татьяна Рыжкова.

Девушка ёжится от холода.

«Электрический» удар

Люди в Сибири привычны к морозу, однако часто забывают, что нужно защищать открытые участки тела, в частности лицо. Сильное переохлаждение может спровоцировать развитие воспаления. Чаще оно носит временный характер и проходит через несколько дней, но может и затянуться в зависимости от степени поражения нерва.

Чаще всего, по словам Татьяны Рыжковой страдают тройничный и лицевой нерв – это 5-я и 7-я пары черепных нервов, соответственно. Симптомы поражения одинаковые – боль, нарушение чувствительности в лице, изменение мимики.

Воспаление тройничного нерва – хроническое заболевание, протекающее с ремиссиями и обострениями. Для него характерны приступы острой, резкой, стреляющей боли в области лица, напоминающей удар электрическим током.

Продолжительность приступа – от 10 секунд до 2 минут. В это время человек замирает, старается не двигаться и не говорить. Может происходить неконтролируемое слезотечение и повышенное слюноотделение. Частота таких приступов варьирует от единичных случаев до десятков и даже сотен в день.

Тут стоит немедленно обратиться к врачу. Самолечение может усугубить состояние и сделать воспаление хроническим.

Зима, мороз, холод.

Не греть!

Максимум, что можно сделать в домашних условиях – принять противовоспалительное и обезболивающее средство. «Прогревание, которое так любят пациенты, может усугубить состояние: отек усилится, неврологическая симптоматика нарастет», – подчеркнула Татьяна Рыжкова.

Неврологи назначают противосудорожные препараты, предотвращающие развитие болевого приступа, а также сосудистые и противоотечные средства для улучшения трофики нерва. Сегодня широко применяют альтернативные методы – физиотерапевтические процедуры (аппликации с парафином, озокеритом), иглорефлексотерапию, спирт-новокаиновые блокады в точки выхода ветвей тройничного нерва на лице.

Врач рекомендует исключить воздействие на организм тех факторов, которые могут привести к поражению нерва: не допускать переохлаждения лица, особенно летом при использовании вентиляторов и кондиционеров.

Таблетки, лекарства

Лицо «уползло»

Лицевой нерв также уязвим. Он отвечает за мимическую мускулатуру лица, слезную железу и ощущение вкуса на передних двух третях языка, а также за работу самой маленькой мышцы человеческого тела – стременной, напрягающей барабанную перепонку.

Есть несколько форм невропатии лицевого нерва. Первая – идиопатическая: причина паралича остается невыявленной. Для нее характерны сезонность, развитие заболевания после переохлаждения и при обычных простудных заболеваниях. Другая форма – инфекционная: патология возникает на фоне вируса герпеса, туберкулеза, паротита, сифилиса и при ряде других заболеваний. Третья форма – отогенная, когда невропатия развивается как осложнение воспаления среднего уха или сосцевидного отростка. Еще одной причиной могут послужить травмы.

Происходит нарушение сосудистого тонуса в системе, питающей ствол нерва. Вследствие этого развиваются гипоксия и отек нерва.

Головная боль.

«Заячий глаз»

Симптомы настолько характерны, что в типичном случае врачу легко поставить диагноз. Все начинается с острой боли за ухом, которая затем идет дальше по лицу и на затылок. Появляется слезотечение или, напротив, сухость. В течение суток симптомы нарастают, присоединяется парез (слабость) или паралич мимической мускулатуры.

На стороне пораженного нерва сглаживается носогубная складка, опускается уголок рта, и лицо перекашивается в здоровую сторону.

«Из-за слабости мышц человек не может улыбнуться, оскалиться, нахмурить или поднять бровь, вытянуть губы трубочкой, – говорит невролог. – При попытке закрыть глаза веко на больной стороне не смыкается, а само глазное яблоко поворачивается наружу и вверх (паралич Белла). Этот характерный симптом называется «заячий глаз». Кроме того, во время еды твердая пища застревает между десной и щекой, а жидкость вытекает из угла рта, изменяется вкус на передних двух третях языка, усиливается чувствительность к громким звукам, искажается восприятие звуков с пораженной стороны, снижается слюноотделение, возникает сухость во рту».

Чем раньше пациент обратится к врачу, тем меньше вероятность глубокого поражения нерва и развития тяжелых осложнений. Ими могут стать контрактура мимических мышц (проще говоря, мышцы так и останутся сведенными), патологические синкинезии (непроизвольные сокрщения мышц), кератит (воспаление роговицы глаза) или слепота.

Глаз, символы.

Массаж или скальпель

Больным назначают целый комплекс медикаментов, чтобы снять отек и восстановить микроциркуляцию крови в области пораженного нерва. После того, как острый процесс снят, добавляют физиолечение, массаж, иглорефлексотерапию, лечебную гимнастику для разработки мышц.

Если все это не помогает, через 7–11 месяцев придется перенести хирургическое лечение. Однако, оно актуально в течение первого года заболевания, в дальнейшем атрофия мимических мышц будет необратима.

Профилактика невралгии тройничного нерва и неврита лицевого нерва одинакова: избегать переохлаждений и инфекций, укреплять иммунную систему, своевременно лечить хронические очаги инфекции верхних дыхательных путей.

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Взято отсюда

17.01.2024