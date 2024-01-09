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Женщину избили после жалобы на трехметровую кучу снега, которую сгребли к дому

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Бизнесмен подтвердил конфликт, однако указал, что женщину даже пальцем не тронул

Женщину избили после жалобы на трехметровую кучу снега, которую сгребли к дому

Фото иллюстративное / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Североуральске женщина рассказала, что ее избили бизнесмен с сыном, чье предприятие отвечает за уборку снега, после жалобы на огромный сугроб возле дома, сообщает “ПроСевероуральск.ru”.

Женщина рассказала, что неоднократно обращалась в службу по расчистке дорог, однако реакции не последовало. После этого она установила на трехметровом сугробе таблички, на которых написала, что эта куча “подарок от мэра” и “подарок детям” от почетного жителя города.

Примечательно, что почетный житель города – бизнесмен, который владеет двумя предприятиями, имеет влияние в коммунальной сфере и его подразделение отвечает за уборку снега.

“После этих табличек ко мне приезжал сам почетный гражданин с сыном. Вдвоем они меня оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку”, – рассказала женщина.

Она уточнила, что ее обвинили в том, что она “опозорила фирму”. Во время конфликта, отметила она, ее затолкали во двор и придавили в снег так, что воздуха не хватало, после пнули по колену и ушли.

Женщина вызвала полицию. В поликлинике она получила справку с подтверждением полученных травм.

“Данная ситуация доведена мною до компетентных органов, которые в настоящее время занимаются расследованием”, – отметила она.

Сам бизнесмен подтвердил изданию, что конфликт действительно был. Однако, подчеркнул он, перепалка была исключительно на словах и женщину он даже пальцем не тронул.

Он также рассказал, что с 20 декабря не занимается расчисткой от снега микрорайона, в котором проживает женщина, так как контракт получил другой человек.

Взято отсюда

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