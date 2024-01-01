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Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

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Еще 15 человек эвакуировались из подъезда самостоятельно

Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

Фото: unsplash.com

При пожаре в многоквартирном десятиэтажном доме на улице Попова в Барнауле, который произошел в новогоднюю ночь, сотрудникам МЧС удалось спасти женщину. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

“Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. Горели мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Из горящей квартиры пожарными спасена травмированная женщина. К тушению пожара привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники”, – уточнили в ведомстве.

Взято отсюда

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