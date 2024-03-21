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Житель Алтайского края зарезал беременную сожительницу на глазах у ребенка

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Мужчина и ранее неоднократно избивал возлюбленную

Житель Алтайского края зарезал беременную сожительницу на глазах у ребенка

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае 57-летний житель Поспелихинского района зарезал беременную сожительницу. Происшествие случилось в новогоднюю ночь.

Об инциденте рассказали в региональном Следкоме. Пара отмечала праздник у себя дома, но во время распития спиртного между возлюбленными произошел конфликт по поводу воспитания четырехлетнего сына.

“Мужчина взял нож и нанес ранение в живот беременной сожительнице на глазах малолетнего ребенка. От полученных травм 37-летняя женщина скончалась”, – говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено дело об убийстве. Во время предварительного следствия правоохранители выяснили, что сельчанин и ранее неоднократно бил возлюбленную, но она за помощью не обращалась. Теперь обвиняемый ждет суда.

Взято отсюда

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