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Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида, пока его собутыльники спали

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Мужчину заключили под стражу

Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида, пока его собутыльники спали

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Горно-Алтайске правоохранители подозревают 63-летнего мужчину в изнасиловании женщины-инвалида. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следкоме Республики Алтай, инцидент случился в ночь на 8 марта в доме на улице Радужной. Пьяный мужчина после распития спиртного со знакомыми дождался, когда все уснут, после чего, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую, страдавшую от осложнений после инсульта.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

Взято отсюда

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