Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из магазина

Мужчину задержали охранники

Фото: unsplash.com

Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из “Пятерочки”, пишет РИА Новости.

8 января мужчина четыре раза приходил в магазин на улице Ударной и пытался стащить новогодний фрукт, однако всякий раз ему препятствовали сотрудники супермаркета.

С пятой попытки злоумышленник все-таки преодолел линию касс, но и в этот раз ему не повезло: его задержала охрана.

Сотрудники охранного агентства вернули мандарин на прилавок и провели с мужчиной профилактическую беседу. Больше в магазине он не появлялся.

Взято отсюда