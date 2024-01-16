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Жители Славгорода пожаловались, что мерзнут в домах из-за проблем с котельной

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Кроме того, вопросы есть и к качеству угля

Жители Славгорода пожаловались, что мерзнут в домах из-за проблем с котельной

Фото: amuc.ru

Жители Славгорода пожаловались, что в их домах уже несколько дней отсутствует отопление. Как сообщает паблик “Инцидент Барнаул”, речь идет о зданиях, которые подключены в городской котельной № 38.

Местные жители заявили, что ежедневно им обещают возвращение тепла, некоторое время не запускали ни одного из двух котлов в котельной. Позднее один котел включили, однако произошла авария – на нем возникла трещина и теперь ее надо заваривать.

“Перед отопительным сезоном нас уверяли в том, что город готов к зиме, на деле оказалось другое. Новый котел есть, но его не подключили”, – добавила жительница.Кроме того, вопросы есть и к качеству угля. При этом жителям приходят квитанции с солидными суммами, однако перерасчет на фоне плохого качества отопления не делают, а компенсации по возврату не начисляют.

По словам еще одного славгородца, в школах и садиках температура составляет около 15-16 градусов. По его мнению, теплоснабжающая организация и администрация города бездействуют. Котлы ремонтируют, однако они снова выходят из строя.

Взято отсюда

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