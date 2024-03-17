Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента России

Женщину удалось вовремя остановить. Ей грозит уголовное дело

Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента/ Фото: Центр общественного наблюдения в Барнауле

Жительница Барнаула на избирательном участке № 162 на ул. Юрина, 203, попыталась порвать книгу избирателей. Инцидент произошёл в последний день голосования, 17 марта. Об этом сообщили в алтайском Центре общественного наблюдения за выборами.

Глава Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков рассказал, что гражданка пыталась руками порвать “документы, связанные с реализацией прав граждан” и посмотреть данные других избирателей. Испортить журналы ей не удалось, но попытка нарушения режима персональных данных была зафиксирована, отметил Чесноков. По его словам, внимание на инцидент уже обратили сотрудники алтайского Следкома.

“Это событие привлекло органов правоохранительных органов. Из того, что мы видим, здесь налицо состав 141-й статьи Уголовного кодекса “Воспрепятствование реализации избирательных прав граждан”. Сотрудники полиции уже работают на месте. Я думаю, что они дадут окончательную квалификацию инциденту”, – прокомментировал Чесноков.

Судя по скриншотам с камер, нарушение произошло около 10:30 17 марта.

Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на выборах президента/ Фото: Центр общественного наблюдения в Барнауле

За три дня выборов были и другие нарушения. В основном они связаны с незаконной агитацией (такую агитацию выкладывали даже на официальных страницах партий) и с размещением “матерных наклеек, которые прямо подрывают доверие к выборам и оскорбляют граждан”, рассказал Чесноков. По его словам, информацию о них уже передали правоохранителям.

Полиция на участках сейчас работает в усиленном режиме, отметил Чесноков. Меры безопасности на участках он назвал беспрецедентными и понадеялся на то, что последний остаток последнего дня выборов пройдет спокойно.

Отметим, что Центр общественного наблюдения за выборами функционирует в барнаульской библиотеке имени Шишкова с 15 по 17 марта круглосуточно. Подробнее о его работе можно прочитать здесь.

Ранее в центре прокомментировали жалобы пользователей соцсетей на то, что работодатели просили их проголосовать электронно на портале “Госуслуги” за любого из кандидатов. Эксперты ответили журналисту amic.ru, что к ним с такими проблемами никто не обращался.

Кроме того, в Центре и в краевом избиркоме опровергли информацию о неработающих камерах на участках.

Напомним, что 16 марта в селе Майма в Республике Алтай местная жительница попыталась вылить раствор зеленки и керосина в урну для бюллетеней. Однако ее остановили члены избиркома и полиции. Против нарушительницы возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Взято отсюда