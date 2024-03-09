Жительница Рубцовска отдала мошенникам 3 млн рублей из страха задолжать банку

Возбуждено уголовное дело

Банковские карты / Фото: unsplash.com

67-летняя жительница Рубцовска отдала мошенникам более 3 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

В конце января женщине позвонил “сотрудник банка” и сказал, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Для якобы предотвращения кражи денег незнакомец убедил горожанку самой оформить кредиты и перевести все деньги на “безопасные” счета.

Пенсионерку напугала перспектива задолжать банку, и она различными переводами сначала отправила более миллиона рублей своих сбережений, а затем начала брать взаймы.

“Оформив кредит в одном из банков, потерпевшая перевела мошенникам еще порядка 400 тысяч рублей. Далее по совету аферистов женщина обратилась в одну из финансовых организаций, где под залог двухкомнатной квартиры ей выдали чуть более 1,5 млн рублей”, – рассказали в ведомстве.

В дальнейшем женщина рассказала о произошедшем внучке. Девушка поняла, что ее бабушка связалась с мошенниками, и привела ее в полицию. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают.

Взято отсюда