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Жительница алтайского села с кинжалом напала на своего сожителя

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На суде женщина заявляла, что превысила самооборону, но суд посчитал иначе

Жительница алтайского села с кинжалом напала на своего сожителя

Фото: unsplash.com

Жительница села Усть-Кан Республики Алтай с холодным оружием набросилась на своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ссора между мужчиной и женщиной произошла, когда последняя была в состоянии алкогольного опьянения. Она схватила кинжал и ударила возлюбленного в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании вину в совершенном преступлении злоумышленница не признала и указала, что превысила самооборону. Доводы защиты опровергли ее слова, суд признал женщину виновной по п. “3” ч. 2 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия”), ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии.

Взято отсюда

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