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Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн

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Женщина увидела рекламу об обучении инвестициям и зарегистрировалась на сайте “брокерской компании”

Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн

Фото: unsplash.com

Жительница Алтайского края хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 41-летняя жительница Барнаула, которая в интернете увидела рекламу об обучении инвестициям и зарегистрировалась на сайте якобы брокерской компании.

“С женщиной связался мужчина, представившийся финансовым аналитиком организации. Он дал рекомендации, как открыть счет и внести первую сумму в размере 100 долларов, что потерпевшая и сделала”, – рассказали в ведомстве.

В дальнейшем женщина должна была вносить деньги в “инвестиционный портфель” и на процентах после закрытия сделок получать “финансовую прибыль”. Она следовала всем инструкциям.

Горожанка поняла, что ее обманули, когда перечислила более 1 млн рублей и не получила никакой прибыли. В полиции возбудили дело по факту “мошенничества в особо крупном размере”.

Взято отсюда

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