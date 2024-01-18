Звезду фильма «Триггер», Анатолия Руденко задержали в Москве

Накануне актера Анатолия Руденко задержали в Москве. Предположительно, у него нашли мефедрон. Об этом пишет telegram-канал 112.

Наркотики.

Известно, что сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки. Однако пассажир начал сильно нервничать, поэтому его решили досмотреть.

Во время досмотра у Руденко обнаружили пакет, в котором, как выяснилось, был наркотик мефедрон. На данный момент полиция проводит проверку.

Анатолий Руденко известен по таким сериалам, как «Каменская» и «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину. Парень нашел сомнительную работу в интернете.

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Взято отсюда

18.01.2024