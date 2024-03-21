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Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали на семь суток

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Актер раскаялся в совершенном им хулиганском поступке и попросил судью ограничиться штрафом. Однако обвинение все же запросило арест, сообщает Mash Siberia.

Звезду «Слова пацана» Кологривого арестовали на семь суток

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

На судебном заседании актер заявил, что считает себя “человеком порядочным”, и честно готов ответить за свои ошибки.

Кологривый попросил суд помиловать его, чтобы он дальше мог заниматься благотворительностью в Новосибирске и сниматься в кино.

Также актер сказал, что извинился перед официанткой, которую укусил во время пьяного кутежа в ресторане, и перед всем руководством заведения.

В итоге Центральный суд Новосибирска вынес решение арестовать актера на семь суток.

Ранее Никиту Кологривого поместили в спецприемник.

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Взято отсюда
21.03.2024

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