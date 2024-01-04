Мне всегда нравилось концентрированное молоко добавлять в кофе, поэтому итальянский десерт с этим молоком пришелся по вкусу. Легкий, воздушный с консервированными ананасами и кедровыми орешками.
Описание приготовления:
Ниже в рецепте я расскажу вам, как приготовить ананасовый десерт без выпечки из концентрированного молока. С ним отлично сочетаются по вкусу консервированные ананасы и кедровые орешки. В итальянской кухне в блюда чаще всего добавляют кедровые орехи. В этом десерте вы можете заменить их на дробленый жареный миндаль.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Фрукты / Ананас / Молочные продукты
Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров (концентрированное)
- Ананас консервированный 1/2 Штуки (банка)
- Орехи кедровые 70 Грамм (или миндаль)
- Желатин 15 Грамм (быстрорастворимый)
Количество порций 5
Калорийность
160 ккал
Калорийность
4 г
Белки
14 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Ананасовый десерт”
Подготовьте необходимые продукты. Ананасы откиньте на сито, сироп слейте.
Желатин замочите в сиропе, отставьте на 15 минут для набухания.
Желатин распустите на медленном огне, не кипятите. Снимите с огня, взбивайте миксером до пышной пены, медленно вливая концентрированное молоко.
Разлейте массу по силиконовым формочкам, поставьте на 1 час в холодильник. Разложите поверх немного схватившегося желе кусочки ананаса и кедровые орешки. Поставьте десерт в холодильник до полного застывания.
Подавайте десерт с кусочками ананаса и орешками. Приятного аппетита!
Взято отсюда