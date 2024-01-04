Мне всегда нравилось концентрированное молоко добавлять в кофе, поэтому итальянский десерт с этим молоком пришелся по вкусу. Легкий, воздушный с консервированными ананасами и кедровыми орешками.

Описание приготовления:

Ниже в рецепте я расскажу вам, как приготовить ананасовый десерт без выпечки из концентрированного молока. С ним отлично сочетаются по вкусу консервированные ананасы и кедровые орешки. В итальянской кухне в блюда чаще всего добавляют кедровые орехи. В этом десерте вы можете заменить их на дробленый жареный миндаль.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Фрукты / Ананас / Молочные продукты

Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров (концентрированное)

Ананас консервированный 1/2 Штуки (банка)

Орехи кедровые 70 Грамм (или миндаль)

Желатин 15 Грамм (быстрорастворимый)

Количество порций 5

Калорийность

160 ккал

Калорийность

4 г

Белки

14 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Ананасовый десерт”

Подготовьте необходимые продукты. Ананасы откиньте на сито, сироп слейте.

Желатин замочите в сиропе, отставьте на 15 минут для набухания.

Желатин распустите на медленном огне, не кипятите. Снимите с огня, взбивайте миксером до пышной пены, медленно вливая концентрированное молоко.

Разлейте массу по силиконовым формочкам, поставьте на 1 час в холодильник. Разложите поверх немного схватившегося желе кусочки ананаса и кедровые орешки. Поставьте десерт в холодильник до полного застывания.

Подавайте десерт с кусочками ананаса и орешками. Приятного аппетита!



Взято отсюда