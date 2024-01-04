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Безе на палочке

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Безе на палочке

В канун Нового года хочу предложить рецепт простого и вкусного воздушного десерта из безе в виде ёлочки на палочке. Все очень просто, но красиво и эффектно.

Описание приготовления:

Такое веселое безе порадует в праздник детей и взрослых. Меренга на водяной бане готовится просто, но требует внимания и точности исполнения рецепта. Не сомневаюсь, что у вас все получится, если будете следовать пошаговому описанию.

Назначение: Для детей / На десерт / На праздничный стол

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Десерты / Безе / Сладкое

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо куриное 2 Штуки
  • Сахар 120 Грамм
  • Лимонная кислота 1 Щепотка
  • Краситель пищевой зеленый 2 Грамма
  • Кондитерская посыпка 2 Чайных ложки

Количество порций 5

Как приготовить “Безе на палочке”

Безе на палочке

Яйца помойте с мылом. Белки отделите от желтков. Желтки в этом рецепте не понадобятся.

Безе на палочке

Добавьте сахар и лимонную кислоту.

Безе на палочке

Взбейте слегка белки с сахаром и лимонной кислотой, чтобы перемешать. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения. После огонь уменьшите. Поставьте на кастрюлю с водой миску с белками и сахаром. Дно миски не должно касаться воды. Взбивайте 10 минут пока смесь не загустеет и не увеличится в объеме. Затем снимите миску с водяной бани и взбивайте еще 3-4 минуты. Должно получиться немного вязкое, воздушное и густое безе, похожее на зефир.

Безе на палочке

Добавьте в безе зеленый пищевой краситель. Хорошо перемешайте.

Безе на палочке

С помощью кулинарного мешка с насадкой отсадите на противень с пергаментом ёлочки из безе.

Безе на палочке

В каждую ёлочку вставьте палочки и украсьте кондитерской посыпкой. Отправьте в духовку. Пеките безе при температуре 100-110 градусов 1-1,5 часа.

Безе на палочке

Безе должно свободно отходить от бумаги.

Безе на палочке

Безе на палочке в виде ёлочки готово. Подавайте на десерт.

Взято отсюда

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