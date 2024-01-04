В канун Нового года хочу предложить рецепт простого и вкусного воздушного десерта из безе в виде ёлочки на палочке. Все очень просто, но красиво и эффектно.
Описание приготовления:
Такое веселое безе порадует в праздник детей и взрослых. Меренга на водяной бане готовится просто, но требует внимания и точности исполнения рецепта. Не сомневаюсь, что у вас все получится, если будете следовать пошаговому описанию.
Назначение: Для детей / На десерт / На праздничный стол
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Десерты / Безе / Сладкое
География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Сахар 120 Грамм
- Лимонная кислота 1 Щепотка
- Краситель пищевой зеленый 2 Грамма
- Кондитерская посыпка 2 Чайных ложки
Количество порций 5
Как приготовить “Безе на палочке”
Яйца помойте с мылом. Белки отделите от желтков. Желтки в этом рецепте не понадобятся.
Добавьте сахар и лимонную кислоту.
Взбейте слегка белки с сахаром и лимонной кислотой, чтобы перемешать. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения. После огонь уменьшите. Поставьте на кастрюлю с водой миску с белками и сахаром. Дно миски не должно касаться воды. Взбивайте 10 минут пока смесь не загустеет и не увеличится в объеме. Затем снимите миску с водяной бани и взбивайте еще 3-4 минуты. Должно получиться немного вязкое, воздушное и густое безе, похожее на зефир.
Добавьте в безе зеленый пищевой краситель. Хорошо перемешайте.
С помощью кулинарного мешка с насадкой отсадите на противень с пергаментом ёлочки из безе.
В каждую ёлочку вставьте палочки и украсьте кондитерской посыпкой. Отправьте в духовку. Пеките безе при температуре 100-110 градусов 1-1,5 часа.
Безе должно свободно отходить от бумаги.
Безе на палочке в виде ёлочки готово. Подавайте на десерт.
Взято отсюда