Какой же Новый год без сладостей? Предлагаю приготовить безе в виде маленьких свинок, как вам такая идея?
Описание приготовления:
Хочу поделиться с вами идеей, как приготовить безе "Веселые свинки" для новогоднего стола. Сделайте безе или меренгу по любимому рецепту, который у вас получается. Но отсадите безе в виде свинок, предварительно окрасив меренгу в розовый цвет. У меня краситель сухой, я разбавляю его 2-3 каплями воды, не больше. Можно использовать гелиевые красители. Сушите безе не меняя температуры, у меня, к сожалению, сегодня отключали свет, электродуховка потеряла температуру и безе получились не такими красивыми, как обычно… Удачи вам!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Десерты / Безе / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Яичный белок 1 Штука
- Сахарная пудра 60 Грамм
- Лимонный сок 0,3 Чайных ложки
- Пищевой краситель красный 3-4 Капель
Количество порций 10
Калорийность
273 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
65 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Безе "Веселые свинки"”
Подготовьте продукты. Белки не нужно заранее охлаждать или греть, безе отлично взбивается с любыми белками. В некоторых рецептах меренгу делают на сахаре, я считаю, что лучше всего все-таки пудра, тогда в готовых безе не будут попадаться крупинки сахара.
Отделите желтки от белков. Как правило, сахарной пудры используется по весу вдвое больше, чем белков (2:1). То есть, если один сырой белок от среднего куриного яйца весит 25-30 граммов, то сахара необходимо ровно в 2 раза больше – 50-60 граммов. В белки влейте лимонный сок и положите половину сахарной пудры. Начинайте миксером взбивать массу от минимальных оборотов, постепенно добавляя, переходя на максимальный режим.
Когда масса станет уже белой и блестящей (время взбивания 4-5 минут), начнет уплотняться, положите вторую половину сахарной пудры и взбивайте еще 10 минут.
Готовая меренга блестящая, густая, плотная, без комочков, отлично держит форму. Добавьте 1-2 капли пищевого красителя, перемешайте хорошо. Возьмите примерно пятую часть безе и добавьте еще немного красителя, чтобы два цвета немного отличались.
Положите безе в кондитерские мешки или конвертики. Срежьте большой уголок мешочка с розовой меренгой, а с темно-розовой – маленький.
Сушить безе можно на силиконовым ковриках или пергаменте. Сначала сделайте круглые розовые мордочки. Меренга плотная, чтобы получилось более-менее круглой формы, после того, как я отсадила их, зубочисткой ровняла, делала круговые движения, чтобы они немного расплылись.
Более темным цветом сделайте ушки, пятачки, глазки. Отправьте меренги в духовку на час, температура 90-100 градусов.
Готовые безешки украсьте шоколадом, готово!
Совет от повара:
Классический вариант приготовления безе предусматривает сухую корочку и такую же начинку, которая также должна быть полностью просушенной и хрустящей. Для этого идеально будет сушить отсаженное безе при 90-100 градусах около 1-1,5 часов.
Взято отсюда