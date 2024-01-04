Какой же Новый год без сладостей? Предлагаю приготовить безе в виде маленьких свинок, как вам такая идея?

Описание приготовления:

Хочу поделиться с вами идеей, как приготовить безе "Веселые свинки" для новогоднего стола. Сделайте безе или меренгу по любимому рецепту, который у вас получается. Но отсадите безе в виде свинок, предварительно окрасив меренгу в розовый цвет. У меня краситель сухой, я разбавляю его 2-3 каплями воды, не больше. Можно использовать гелиевые красители. Сушите безе не меняя температуры, у меня, к сожалению, сегодня отключали свет, электродуховка потеряла температуру и безе получились не такими красивыми, как обычно… Удачи вам!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Десерты / Безе / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яичный белок 1 Штука

Сахарная пудра 60 Грамм

Лимонный сок 0,3 Чайных ложки

Пищевой краситель красный 3-4 Капель

Количество порций 10

Калорийность

273 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

65 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Безе "Веселые свинки"”

Подготовьте продукты. Белки не нужно заранее охлаждать или греть, безе отлично взбивается с любыми белками. В некоторых рецептах меренгу делают на сахаре, я считаю, что лучше всего все-таки пудра, тогда в готовых безе не будут попадаться крупинки сахара.

Отделите желтки от белков. Как правило, сахарной пудры используется по весу вдвое больше, чем белков (2:1). То есть, если один сырой белок от среднего куриного яйца весит 25-30 граммов, то сахара необходимо ровно в 2 раза больше – 50-60 граммов. В белки влейте лимонный сок и положите половину сахарной пудры. Начинайте миксером взбивать массу от минимальных оборотов, постепенно добавляя, переходя на максимальный режим.

Когда масса станет уже белой и блестящей (время взбивания 4-5 минут), начнет уплотняться, положите вторую половину сахарной пудры и взбивайте еще 10 минут.

Готовая меренга блестящая, густая, плотная, без комочков, отлично держит форму. Добавьте 1-2 капли пищевого красителя, перемешайте хорошо. Возьмите примерно пятую часть безе и добавьте еще немного красителя, чтобы два цвета немного отличались.

Положите безе в кондитерские мешки или конвертики. Срежьте большой уголок мешочка с розовой меренгой, а с темно-розовой – маленький.

Сушить безе можно на силиконовым ковриках или пергаменте. Сначала сделайте круглые розовые мордочки. Меренга плотная, чтобы получилось более-менее круглой формы, после того, как я отсадила их, зубочисткой ровняла, делала круговые движения, чтобы они немного расплылись.

Более темным цветом сделайте ушки, пятачки, глазки. Отправьте меренги в духовку на час, температура 90-100 градусов.

Готовые безешки украсьте шоколадом, готово!

Совет от повара:

Классический вариант приготовления безе предусматривает сухую корочку и такую же начинку, которая также должна быть полностью просушенной и хрустящей. Для этого идеально будет сушить отсаженное безе при 90-100 градусах около 1-1,5 часов.



Взято отсюда