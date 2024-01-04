Вы любите кофе со сливками? Угощайтесь в жаркую погоду кофейным бланманже. Этот прохладительный десерт для вас! Бланманже будет таять у вас на языке и приносить вкус фраппе — кофе со льдом. Приятного!

Описание приготовления:

Бланманже — белый десерт из французской кухни. А если добавить в него свежезаваренный кофе, то у вас получится еще один изысканный ароматный десерт. Десерт, который приятно освежает в жару и придает бодрости. Рецепт, как приготовить кофейное бланманже, смотрите ниже.

Назначение: На праздничный стол / На скорую руку / Летние

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Ваниль / Специи, пряности, приправы / Ванилин / Агар-агар

Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

Кофе крепкий 150 Миллилитров (свежезаваренный)

Молоко 350 Миллилитров

Сахар 150 Грамм

Ванилин 1 Щепотка

Сливки 20% 150 Миллилитров

Агар-агар 7 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

149 ккал

Калорийность

5 г

Белки

2 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Бланманже кофейное”

Заварите крепкий кофе. На 200 мл воды 2 ч. л. натурального с/молотого кофе.

Агар-агар залейте теплыми сливками, оставьте набухать на 30 минут.

Молоко, сахар, ванилин и свежезаваренный кофе соедините в кастрюльке и доведите до кипения.

Влейте набухший агар-агар, доведите до кипения. Варите на медленном огне в течение 5 минут, постоянно помешивая, до полного растворения агар-агара.

Разлейте по силиконовым формочкам, остудите до комнатной температуры. Поставьте кофейное бланманже в морозильник на 1,5-2 часа.

Перед подачей за 10 минут достаньте из морозильника, аккуратно достаньте из формочек. По желанию посыпьте тертым шоколадом. Приятного аппетита!



Взято отсюда