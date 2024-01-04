Вы любите кофе со сливками? Угощайтесь в жаркую погоду кофейным бланманже. Этот прохладительный десерт для вас! Бланманже будет таять у вас на языке и приносить вкус фраппе — кофе со льдом. Приятного!
Описание приготовления:
Бланманже — белый десерт из французской кухни. А если добавить в него свежезаваренный кофе, то у вас получится еще один изысканный ароматный десерт. Десерт, который приятно освежает в жару и придает бодрости. Рецепт, как приготовить кофейное бланманже, смотрите ниже.
Назначение: На праздничный стол / На скорую руку / Летние
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Ваниль / Специи, пряности, приправы / Ванилин / Агар-агар
Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
География кухни: Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Кофе крепкий 150 Миллилитров (свежезаваренный)
- Молоко 350 Миллилитров
- Сахар 150 Грамм
- Ванилин 1 Щепотка
- Сливки 20% 150 Миллилитров
- Агар-агар 7 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
149 ккал
Калорийность
5 г
Белки
2 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Бланманже кофейное”
Заварите крепкий кофе. На 200 мл воды 2 ч. л. натурального с/молотого кофе.
Агар-агар залейте теплыми сливками, оставьте набухать на 30 минут.
Молоко, сахар, ванилин и свежезаваренный кофе соедините в кастрюльке и доведите до кипения.
Влейте набухший агар-агар, доведите до кипения. Варите на медленном огне в течение 5 минут, постоянно помешивая, до полного растворения агар-агара.
Разлейте по силиконовым формочкам, остудите до комнатной температуры. Поставьте кофейное бланманже в морозильник на 1,5-2 часа.
Перед подачей за 10 минут достаньте из морозильника, аккуратно достаньте из формочек. По желанию посыпьте тертым шоколадом. Приятного аппетита!
Взято отсюда