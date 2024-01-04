Крем из маскарпоне можно использовать для прослойки и покрытия торта. После охлаждения на такой крем хорошо наносится шоколадная глазурь. А также таким кремом можно заполнять пирожные и капкейки.
Описание приготовления:
Рецепт, как приготовить крем из крем-сыра для торта, действительно быстрый и простой. Соедините все ингредиенты для крема в миске, взбейте миксером на максимальной скорости до пышной однородной массы. Чтобы крем взбился без проблем, сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне
Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Крем-сыр 200 Грамм
- Масло сливочное 75 Грамм (размягченное)
- Сахарная пудра 100 Грамм
- Ванилин 1 Щепотка
Количество порций 1
Калорийность
356 ккал
Калорийность
3 г
Белки
26 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Быстрая глазурь из крем-сыра для торта”
Подготовьте необходимые продукты. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре.
Соедините все ингредиенты в миске. Взбейте миксером до пышной однородной массы.
Крем готов! Его можно использовать для наполнения пирожных, капкейков, прослойки и покрытия тортов.
Хорошо подходит для выравнивания поверхности торта. После того, как торт прослоили кремом и выровняли им поверхность, поставьте торт в холодильник на несколько часов, лучше всего на ночь. После этого можно наносить глазурь и украшать торт.
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