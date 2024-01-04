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Быстрая глазурь из крем-сыра для торта

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Быстрая глазурь из крем-сыра для торта

Крем из маскарпоне можно использовать для прослойки и покрытия торта. После охлаждения на такой крем хорошо наносится шоколадная глазурь. А также таким кремом можно заполнять пирожные и капкейки.

Описание приготовления:

Рецепт, как приготовить крем из крем-сыра для торта, действительно быстрый и простой. Соедините все ингредиенты для крема в миске, взбейте миксером на максимальной скорости до пышной однородной массы. Чтобы крем взбился без проблем, сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне

Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Крем-сыр 200 Грамм
  • Масло сливочное 75 Грамм (размягченное)
  • Сахарная пудра 100 Грамм
  • Ванилин 1 Щепотка

Количество порций 1

Калорийность

356 ккал

Калорийность

3 г

Белки

26 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Быстрая глазурь из крем-сыра для торта”

Быстрая глазурь из крем-сыра для торта

Подготовьте необходимые продукты. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре.

Быстрая глазурь из крем-сыра для торта

Соедините все ингредиенты в миске. Взбейте миксером до пышной однородной массы.

Быстрая глазурь из крем-сыра для торта

Крем готов! Его можно использовать для наполнения пирожных, капкейков, прослойки и покрытия тортов.

Быстрая глазурь из крем-сыра для торта

Хорошо подходит для выравнивания поверхности торта. После того, как торт прослоили кремом и выровняли им поверхность, поставьте торт в холодильник на несколько часов, лучше всего на ночь. После этого можно наносить глазурь и украшать торт.

Взято отсюда

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