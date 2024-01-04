Для украшения и наполнения тортов, пирожных и других десертов мы часто используем взбитые сливки. Легко и быстро приготовить их дома. Но есть небольшие тонкости, которые следует при этом учесть.

Описание приготовления:

Сливки, взбитые до мягких пиков, можно использовать для крема или муссовых тортов с добавлением агар-агара или желатина. Сливки взбитые до крепких пиков можно использовать для украшения тортов, пирожных и других десертов. Они отлично держат форму.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сливки 35% 500 Миллилитров

Сахарная пудра 100 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

331 ккал

Калорийность

2 г

Белки

28 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Быстрые домашние взбитые сливки”

Сливки предварительно хорошо охладите. Но сливки не должны быть замороженными, с льдинками. Иначе при взбивании сливки могут расслоиться на масло и пахту.

Емкость для взбивания должна быть абсолютно сухой и чистой, ее тоже можно охладить. Налейте сливки и начинайте взбивать на самых маленьких оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость. Если сразу начать взбивать на высокой скорости, сливки могут расслоиться. Когда сливки начнут густеть, добавьте по частям сахарную пудру, продолжая взбивать. Взбивайте до крепких пиков.

Быстрые домашние взбитые сливки готовы!



Взято отсюда