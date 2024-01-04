Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Десерт “Еловые шишки” на Новый Год

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

Очень простой и вкусный десерт на Новый год! Готовится за считанные минуты, но кушать сразу нельзя, нужно дать настоятся пару часиков в холодильнике перед подачей на стол. Смотрим рецепт!

Описание приготовления:

Моя дочка, увидев десерт, радостно захлопала в ладоши! Ведь десерт и правда похож на самые настоящие елочные шишки! Я присыпала их сахарной пудрой, как легким снежком… Красота, правда? Смотрите и запоминайте, как приготовить десерт "Еловые шишки" на Новый год.

Назначение: Для детей / На праздничный стол / Новый Год / Недорого

Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Грецкие орехи / Сгущенка

Блюдо: Десерты

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Кукурузные пластивцы 90 Грамм
  • Грецкие орехи 0,5 Стакана (очищенные)
  • Сгущенка "Ириска" 180 Грамм (вареная)
  • Сахарная пудра 1 Ст. ложка (для украшения)

Количество порций 4

Как приготовить “Десерт "Еловые шишки" на Новый Год”

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

Приготовьте уже готовые продукты: орехи, сгущенку вареную и кукурузные хлопья. Сахарная пудра понадобится в самом конце для украшения шишек.

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

Измельчите в ступке орехи (или просто порубите их мелко ножом).

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

В кукурузные хлопья добавьте орехи.

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

Затем добавьте сгущенку. Перемешайте хорошо и осторожно, пока смесь не станет вязкой и однородной. Не поломайте хлопья!

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

Возьмите бокалы, идеально – конусной формы. У меня таких не оказалось, поэтому я взяла для шампанского. Главное, чтобы бокалы не сужались к верху, иначе шишки будет невозможно достать! Смочите их водой и наполните плотно смесью. Утрамбуйте немного ложкой. Отправьте в холодильник на 3 часа.

Десерт "Еловые шишки" на Новый Год

Через три часа подденьте шишки ножом осторожно и помогите им выйти из бокалов. Поставьте на тарелочку и присыпьте пудрой. Шишки готовы!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Закуски

Мраморные яйца на Пасху

04.01.2024

 Закуски

Сыр моцарелла в домашних условиях

04.01.2024

 Закуски

Домашний сыр в мультиварке

04.01.2024

 Закуски

Рыбный салат в съедобных тарелочках

04.01.2024

 Закуски

Рулетики с томатами и грибами

04.01.2024

 Десерты

Загуститель для сметаны в домашних условиях

04.01.2024

 Десерты

Пирог с лимонной начинкой

04.01.2024

 Десерты

Быстрые домашние взбитые сливки

04.01.2024

 Десерты

Крем-чиз

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix