Очень простой и вкусный десерт на Новый год! Готовится за считанные минуты, но кушать сразу нельзя, нужно дать настоятся пару часиков в холодильнике перед подачей на стол. Смотрим рецепт!
Описание приготовления:
Моя дочка, увидев десерт, радостно захлопала в ладоши! Ведь десерт и правда похож на самые настоящие елочные шишки! Я присыпала их сахарной пудрой, как легким снежком… Красота, правда? Смотрите и запоминайте, как приготовить десерт "Еловые шишки" на Новый год.
Назначение: Для детей / На праздничный стол / Новый Год / Недорого
Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Грецкие орехи / Сгущенка
Блюдо: Десерты
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Кукурузные пластивцы 90 Грамм
- Грецкие орехи 0,5 Стакана (очищенные)
- Сгущенка "Ириска" 180 Грамм (вареная)
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка (для украшения)
Количество порций 4
Как приготовить “Десерт "Еловые шишки" на Новый Год”
Приготовьте уже готовые продукты: орехи, сгущенку вареную и кукурузные хлопья. Сахарная пудра понадобится в самом конце для украшения шишек.
Измельчите в ступке орехи (или просто порубите их мелко ножом).
В кукурузные хлопья добавьте орехи.
Затем добавьте сгущенку. Перемешайте хорошо и осторожно, пока смесь не станет вязкой и однородной. Не поломайте хлопья!
Возьмите бокалы, идеально – конусной формы. У меня таких не оказалось, поэтому я взяла для шампанского. Главное, чтобы бокалы не сужались к верху, иначе шишки будет невозможно достать! Смочите их водой и наполните плотно смесью. Утрамбуйте немного ложкой. Отправьте в холодильник на 3 часа.
Через три часа подденьте шишки ножом осторожно и помогите им выйти из бокалов. Поставьте на тарелочку и присыпьте пудрой. Шишки готовы!
Взято отсюда