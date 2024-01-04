Очень простой и вкусный десерт на Новый год! Готовится за считанные минуты, но кушать сразу нельзя, нужно дать настоятся пару часиков в холодильнике перед подачей на стол. Смотрим рецепт!

Описание приготовления:

Моя дочка, увидев десерт, радостно захлопала в ладоши! Ведь десерт и правда похож на самые настоящие елочные шишки! Я присыпала их сахарной пудрой, как легким снежком… Красота, правда? Смотрите и запоминайте, как приготовить десерт "Еловые шишки" на Новый год.

Назначение: Для детей / На праздничный стол / Новый Год / Недорого

Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Грецкие орехи / Сгущенка

Блюдо: Десерты

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Кукурузные пластивцы 90 Грамм

Грецкие орехи 0,5 Стакана (очищенные)

Сгущенка "Ириска" 180 Грамм (вареная)

Сахарная пудра 1 Ст. ложка (для украшения)

Количество порций 4

Как приготовить “Десерт "Еловые шишки" на Новый Год”

Приготовьте уже готовые продукты: орехи, сгущенку вареную и кукурузные хлопья. Сахарная пудра понадобится в самом конце для украшения шишек.

Измельчите в ступке орехи (или просто порубите их мелко ножом).

В кукурузные хлопья добавьте орехи.

Затем добавьте сгущенку. Перемешайте хорошо и осторожно, пока смесь не станет вязкой и однородной. Не поломайте хлопья!

Возьмите бокалы, идеально – конусной формы. У меня таких не оказалось, поэтому я взяла для шампанского. Главное, чтобы бокалы не сужались к верху, иначе шишки будет невозможно достать! Смочите их водой и наполните плотно смесью. Утрамбуйте немного ложкой. Отправьте в холодильник на 3 часа.

Через три часа подденьте шишки ножом осторожно и помогите им выйти из бокалов. Поставьте на тарелочку и присыпьте пудрой. Шишки готовы!



Взято отсюда