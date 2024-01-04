Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Финиковая паста

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Финиковая паста

Очень вкусная шоколадная паста-крем без добавления сахара и масла. Паста получается сладкой за счет фиников и банана. Вкусно с ломтиком белого хлеба, можно добавлять в сдобные булочки или рулеты.

Описание приготовления:

Расскажу как приготовить шоколадную финиковую пасту. Нам понадобятся финики, бананы, какао-порошок и немного специй для вкуса. Паста получается нежной, воздушной. А если при подаче добавить жаренные орешки, то это полностью натуральная "нутелла".

Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Сухофрукты / Финик

Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

География кухни: Европейская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Финики 250 Грамм (вес очищенных, без косточек)
  • Банан 2 Штуки (спелые)
  • Какао-порошок 2 Ст. ложки (с верхом)
  • Корица 1/4 Чайных ложки
  • Сок лимона 1 Ст. ложка (или коньяк)

Количество порций 4

Калорийность

181 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Финиковая паста”

Финиковая паста

Подготовьте необходимые продукты. Финики очистите от косточек.

Финиковая паста

Залейте сухофрукты горячей водой: мягкие на 5 минут, твердые на 15 минут. Воду слейте, сухофрукты слегка отожмите .

Финиковая паста

Пробейте финики с помощью погружного блендера до однородности.

Финиковая паста

Бананы очистите, соедините с какао-порошком, пробейте до однородности. Соедините обе массы, перемешайте. Добавьте лимонный сок или коньяк, перемешайте.

Финиковая паста

Поместите финиковую пасту в стеклянную емкость с крышкой, поставьте в холодильник на 30 минут.

Финиковая паста

Шоколадная финиковая паста готова. Приятного аппетита!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Закуски

Новогодние рулетики из крабовых палочек

04.01.2024

 Закуски

Мраморные яйца на Пасху

04.01.2024

 Закуски

Сыр моцарелла в домашних условиях

04.01.2024

 Закуски

Домашний сыр в мультиварке

04.01.2024

 Закуски

Рыбный салат в съедобных тарелочках

04.01.2024

 Закуски

Рулетики с томатами и грибами

04.01.2024

 Десерты

Загуститель для сметаны в домашних условиях

04.01.2024

 Десерты

Пирог с лимонной начинкой

04.01.2024

 Десерты

Быстрые домашние взбитые сливки

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix