Очень вкусная шоколадная паста-крем без добавления сахара и масла. Паста получается сладкой за счет фиников и банана. Вкусно с ломтиком белого хлеба, можно добавлять в сдобные булочки или рулеты.

Описание приготовления:

Расскажу как приготовить шоколадную финиковую пасту. Нам понадобятся финики, бананы, какао-порошок и немного специй для вкуса. Паста получается нежной, воздушной. А если при подаче добавить жаренные орешки, то это полностью натуральная "нутелла".

Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Сухофрукты / Финик

Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое

География кухни: Европейская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Финики 250 Грамм (вес очищенных, без косточек)

Банан 2 Штуки (спелые)

Какао-порошок 2 Ст. ложки (с верхом)

Корица 1/4 Чайных ложки

Сок лимона 1 Ст. ложка (или коньяк)

Количество порций 4

Калорийность

181 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Финиковая паста”

Подготовьте необходимые продукты. Финики очистите от косточек.

Залейте сухофрукты горячей водой: мягкие на 5 минут, твердые на 15 минут. Воду слейте, сухофрукты слегка отожмите .

Пробейте финики с помощью погружного блендера до однородности.

Бананы очистите, соедините с какао-порошком, пробейте до однородности. Соедините обе массы, перемешайте. Добавьте лимонный сок или коньяк, перемешайте.

Поместите финиковую пасту в стеклянную емкость с крышкой, поставьте в холодильник на 30 минут.

Шоколадная финиковая паста готова. Приятного аппетита!



Взято отсюда