Очень вкусная шоколадная паста-крем без добавления сахара и масла. Паста получается сладкой за счет фиников и банана. Вкусно с ломтиком белого хлеба, можно добавлять в сдобные булочки или рулеты.
Описание приготовления:
Расскажу как приготовить шоколадную финиковую пасту. Нам понадобятся финики, бананы, какао-порошок и немного специй для вкуса. Паста получается нежной, воздушной. А если при подаче добавить жаренные орешки, то это полностью натуральная "нутелла".
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Сухофрукты / Финик
Блюдо: Десерты / Крем / Сладкое
География кухни: Европейская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Финики 250 Грамм (вес очищенных, без косточек)
- Банан 2 Штуки (спелые)
- Какао-порошок 2 Ст. ложки (с верхом)
- Корица 1/4 Чайных ложки
- Сок лимона 1 Ст. ложка (или коньяк)
Количество порций 4
Калорийность
181 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Финиковая паста”
Подготовьте необходимые продукты. Финики очистите от косточек.
Залейте сухофрукты горячей водой: мягкие на 5 минут, твердые на 15 минут. Воду слейте, сухофрукты слегка отожмите .
Пробейте финики с помощью погружного блендера до однородности.
Бананы очистите, соедините с какао-порошком, пробейте до однородности. Соедините обе массы, перемешайте. Добавьте лимонный сок или коньяк, перемешайте.
Поместите финиковую пасту в стеклянную емкость с крышкой, поставьте в холодильник на 30 минут.
Шоколадная финиковая паста готова. Приятного аппетита!
Взято отсюда